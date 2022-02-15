Как информирует «НБН», такой инсайд озвучил телеграм-канал «Легитимный».

Дословно из сообщения ресурса:

«Ахметов вытащил Зеленского на Донбасс. Вчера олигарху удалось перевернуть успешную идею банковой по шельмованию выехавших бизнесменов в свою пользу. Ведь непубличный с 2014 года Ахметов не сидит в комфортных условиях в Киеве, а едет почти на передовую. Он показывает, что не боится выйти непосредственно к людям, а не записывает видео с государственной дачи. Такую идею заложили в его короткий, но болезненный для ОП ответ политтехнологи бизнесмена».

По мнению ресурса, теперь президенту Украинского государства Владимиру Зеленскому придется как можно быстрее организовать поездку на Донбасс, к воинам, которые защищают Украину от агрессии Российской Федерации.

«Но главное, что разозлило ОП, это необходимость срочно планировать поездку самого Зеленского на Донбасс. Когда она состоится теперь не ясно, но мы инсайдим поездку президента ближе к передовой в ближайшие два дня», — говорится в сообщении.

Как известно, сегодня в СМИ появилось сообщение пресс-секретаря Рината Ахметова, в котором говорится, что уже в среду, шестнадцатого февраля, бизнесмен появится в Мариуполе.