Об этом безнесмен рассказал в интервью изданию «Украинская правда», передает «НБН».



Игорь Коломойский считает, что Наталья Мосийчук, ведущая канала «1+1», могла бы составить достойную конкуренцию действующему президенту на следующих выборах главы государства.

При этом, Коломойский ответил, что никогда не обсуждал это с Мосийчук и высказывает только гипотетические предположения.

«Ну это хороший был бы батл. Я просто не думаю, что она бы пошла с точки зрения борьбы с Зеленским», – отметил Игорь Коломойский.

Перспективы журналиста Дмитрия Гордона Коломойский оценивает скептически, несмотря на высокую узнаваемость в обществе.

«Все-таки лицо, фамилия… Два еврея подряд… Нужна пауза (смеется). Думаю, более толерантной страны, чем у нас, в мире нет. Но чтобы перебора тоже не было», – пошутил бизнесмен.

Также Коломойский назвал деолигархизацию Зеленского выгодной для себя.

Ранее мы рассказывали о том, что Коломойский делал ставку не на Зеленского: политтехнолог сказал, что случилось во время выборов 2019 года.