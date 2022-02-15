В блоге для «24 канала» украинка пишет, что еще весной 2015 года она спрашивала у одного из местных боевиков, будут ли еще боевые действия, на что террорист дал положительный ответ, добавив, что не знает когда, информирует «НБН».

Черненко рассказала, что именно высказывание российского наемника иллюстрирует то, что говорят луганчане о войне с 2014 года. Жители оккупированного города понимают, что впереди еще будут боевые действия, но никто из них не знает, когда именно. Не дадут ответ на этот вопрос, по словам украинки, даже те, кто сидит в «министерских» креслах или в окопах. Оккупанты, как и горожане, располагают лишь слухами.

Черненко утверждает, что в Луганске никто не хочет большой войны и на этом сходятся люди с самыми разными политическими взглядами. Она отметила, что даже те жители, которые построили бизнес, получили хорошую должность или приобрели за копейки недвижимость, фактически выиграв от боевых действий восемь лет назад, ни за что не захотят повторения такого сценария.

После 2014 года для них жизнь в оккупации стала понятной, никто не хочет «жизни с короткими отрезками». Те луганчане, которые ждут перемен, хотят получить их без стрессов, потерь, мирным путем. За восемь лет войны жители Донбасса осознали, что они не хотят обострения активных военных действий.

В то же время в ОРДЛО безразлично относятся к сообщениям о возможном нападении россиян на остальные украинские территории: пропаганда Кремля сделала все, чтобы для «ЛДНР» эта тема выгорела и перестала быть актуальной.

Отметим, что жители захваченного Россией Донецка начали в соцсетях писать сообщения об интенсивных обстрелах. Дончане встревожены из-за сложившейся ситуации на фоне информации о возможном вторжении РФ в Украину.