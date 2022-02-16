Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Звездочеты назвали представителей зодиакальных созвездий, которым всегда везет с деньгами, и они становятся по-настоящему богатыми людьми.

Дева

Девы отличаются особым трудолюбием, которое всегда приносит им заслуженное вознаграждение в виде дохода. При этом, они очень экономны, благодаря чему могут накапливать приличные суммы, которые потом с успехом пускают в оборот. Но даже разбогатев, представители этого знака Зодиака продолжают вести скромный образ жизни.

Скорпион

Скорпионы наоборот очень любят деньги и готовы их добывать любыми средствами, сметая на своем пути всех, кто может попытаться им в этом помешать. А став богатыми, Скорпионы тратят заработанное, ради получения удовольствия от жизни.

Козерог

Козероги, как и Девы, умеют хорошо зарабатывать и копить. В навыках экономии им практически нет равных. Представители этого знака мало тратят на себя и своих близких и часто бывают обыкновенными жмотами. Деньги Козероги используют, как средство для достижения целей. Единственное, на что они не жалеют средств – это саморазвитие.

Ранее мы сообщали о том, что у этих Зодиаков очень тяжелая карма: им приходится расплачиваться за грехи прошлого.