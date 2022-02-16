Об этом сообщает сайт Нацполиции, передает «НБН».

Злоумышленники атаковали сайты Минобороны, ВСУ и двух государственных банков. По обращению одного из банков киберполиция начала расследование.

По данному факту Главное следственное Управление Нацполиции открыло уголовное производство по двум статьям УКУ:

– несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем;

– преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, повлекшее нарушение работы автоматизированных систем.

К 19:30 работу банковских ресурсов удалось возобновить. А через полчаса новым атакам подвергся государственный портал «Дия».

Скриншот канала Федоров в Telegram

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил на своем телеграм-канале Федоров, что специалисты кибербезопасности «Дии» отразили хакерские атаки из четырех стран – России, Китая, Чехии и Узбекистана. Для пользователей портала нападение прошло незамеченным. Федоров призвал сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Мы уже сообщали о том, что «ПриватБанк» подвергся массовой Ddos-атаке.