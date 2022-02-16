Информацию передает «НБН», ссылаясь на Sobesednik.ru.

По его мнению, такое мировоззрение не является «исконно российским» и вредит обществу. Следовательно, его надо изменить.

«Наши предки сотни лет умирали не за свои права и свободы, а за веру, царя и Отечество. Иногда за Родину и за Сталина», — сказал Певцов.

А еще бывший актер заявил, что сейчас «идет война добра и зла, Господа и дьявола, война идей и война за детей».

Видео с его речью попало в соцсети и было воспринято с неподдельным возмущением.

Свое мнение по этому поводу высказала бывшая однокурсница Певцова российская журналистка, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина. Она с негодованием отметила, как ужасно наблюдать за некоторыми товарищами, предавшими свою юность и тех мастеров, которые учили их чести, порядочности и правде.

«Дима Певцов, «Пиф», мой однокурсник. Он несёт кошмарную мракобесную пургу, предавая и юность свою, и все, чему он учился у наших мастеров — чести, порядочности, правде жеста и правде чувства. Какой это ужас, как мне горько и стыдно», – написала она на свое странице в Facebook.

Ксения также сообщила, что после публикации этого на ее страницу «напали боты», и она вынуждена была закрыть комментарии.

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