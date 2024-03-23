О том, что даже ставку налога, определяемую органами местного самоуправления, обычно не превышающую 3 процентов от нормативной денежной оценки надела, можно не отчислять в пользу государства при определенных условиях, пишет «НБН», ссылаясь на поправки к «Земельному кодексу Украины», опубликованные на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, под налогообложение в период действия военного положения не подпадает земля, которая:

расположена на радиоактивно- и химически загрязненных участках;

находится в процессе освоения или консервации;

принадлежит государственным сортоиспытательным станциям, то есть используются для изучения этапов взращивания агрокультур;

принадлежит дорожным хозяйствам автодорог общего пользования.

Ранее мы писали о том, что в Раде предлагают предоставлять льготы лояльным к государству налогоплательщикам.