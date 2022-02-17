Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Известно, что перед задержанием в квартире политолога был проведен тщательный обыск.

По инсайдерской информации, Соловья задержали в рамках дела, связанного с деятельностью телеграмм-канала «Генерал СВР».

Источник отметил, что проведенные лингвистические экспертизы, якобы подтвердили голос украинского адвоката Виктора Ермолаева на эфирах телегам-канала.

Есть подозрение, что политологу могут предъявить обвинение в разжигании вражды или ненависти, за которое грозит срок до шести лет.

Следует отметить, что Валерий Соловей известен своими неординарными и скандальными заявлениями о Владимире Путине и его окружении, из которых одним из самых громких стал рассказ о проведении обряда жертвоприношения для главы Кремля в Сибири. Тогда, по словам политолога, для президента России убили орла и медведя, чтобы он смог победить в войне с Украиной.

Другое его заявление касалось одиозного Жириновского, который в данное время болеет коронавирусом. Соловей предположил, что глава «ЛДПР» заразился хворью от своего молодого любовника.

Ранее мы сообщали о том, что Путину не это надо: Марк Фейгин о признании Россией так называемых «Л/ДНР» (Видео).