Начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин на внеочередной сессии Харьковского областного совета рассказал об очередной дезинформации, которую рупоры Кремля раскручивают в Сети, информирует «НБН» со ссылкой на 057.ua.

Служба безопасности заметила, что часть информационного пространства в интернете забита, российская пропаганда прикладывает все усилия, чтобы заставить украинцев паниковать.

Наиболее абсурдное сообщение об армии нашей страны обнаружили в Белгороде. Рупоры Москвы рассказывают, что якобы украинских женщин на 6-7 месяце беременности принудительно забирают в ВСУ и заставляют воевать.

Дудин добавил, что пропагандисты РФ постоянно расшатывают ситуацию, используя интернет-пространство.

В начале февраля ставленники Кремля в «республиках» Донбасса также запустили абсурдный фейк о Вооруженных силах нашей страны. Оккупанты активно рассказывали, что украинские власти запретили мужчинам призывного возраста покидать свою страну. В Госпогранслужбе прокомментировали дезинформацию «ЛДНР».