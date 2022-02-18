Как информирует «НБН», более подробно об этом говорится в материале, обнародованном журналистами «Новости Донбасса».

В сообщении говорится, что речь идет о проблемах со связью у мобильных операторов «Киевстар» (Кyivstar) и «Водафон» (Vodafone). Что интересно, пользователи еще одного оператора сотовой сети «Лайф» (LifeCell) не испытывают вообще никаких проблем со связью.

Согласно данным, которые передали представители службы поддержки операторов сотовой связи, ни в «Киевстар» (Кyivstar), ни в «Водафон» (Vodafone) не располагают данными о каких-либо проблемах. При этом в компаниях попросили заполнить заявку на техническое обслуживание.

Касательно ситуации на Донбассе, известно, что вчера, 17 февраля, поздним вечером, члены незаконных вооруженных формирований в очередной раз обстреляли населенный пункт Станица Луганская. В результате артиллерийского удара начали гореть частные дома местных жителей.