Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса от социологической группы «Рейтинг».

Социологи провели новое исследование с целью выяснить, как сейчас граждане Украины относятся к вступлению Украины в НАТО: поддерживают или наоборот – выступают против.

Результаты опроса показали, что большинство украинцев хотят видеть свою страну полноправным членом НАТО. Такого мнения придерживаются 62% опрошенных. Социологи отметили, что за последние два месяца картина немного изменилась. Процент тех, кто поддерживает вступление Украины в НАТО, вырос. Еще несколько месяцев назад сторонников вступления Украины в НАТО было 58%.

Увеличение числа тех, кто выступает за вступление Украины в НАТО можно объяснить новыми угрозами со стороны РФ. Ведь, как известно, основным принципом Альянса является коллективная безопасность. Нападение на одного из членов НАТО предусматривает защиту всеми странами, входящими в Североатлантический Альянс.

Однако есть и часть украинцев, которые не поддерживают идею интеграции Украины в НАТО. Данного мнения придерживаются 30% опрошенных.

Исследование было проведено в период с 16 по 17 февраля этого года. Участниками опроса стали 1722 респондента.

Ранее один из опросов показал, как сейчас украинцы относятся к НАТО.