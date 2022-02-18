Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал депутата Алексея Гончаренко.

Депутат от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко рассказал, что ему написали жители неподконтрольного Украине Донецка, где оккупанты начали эвакуацию людей в Ростов.

«По их словам, там действительно воют сирены, и плохо работает мобильная связь. Первая волна эвакуации планируется на 20.00, но люди не спешат никуда уезжать», — пишет парламентарий.

Кроме того он отметил, что пропагандисты разгоняют информацию о том, что люди массово побежали к банкоматам снимать деньги.

«Дело в том, что именно сегодня неожиданно всем «бюджетникам» выдали зарплату, поэтому люди ринулись в банкоматы снимать деньги», — поведал депутат.

Также он заявил, что дончане сообщают, что панику нагнетают именно российские оккупанты. Гончаренко заявил, что нынешняя ситуация на оккупированных территориях напоминает ему 2008 год, когда РФ начала военное вторжение в Грузию.

«Панику нагнетают именно боевики с Пушилиным, чтобы сделать отличную картинку для кремлевских пропагандистов «о безумных украх, которые сейчас будут всех убивать». Все очень напоминает 2008 год и начало войны в Грузии», — добавил депутат Верховной Рады.

Ранее экс-министр Климкин рассказал, что стоит за срочной эвакуацией людей из ОРДЛО в РФ.