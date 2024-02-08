Нардеп сообщил, что он проголосовал против правительственного законопроекта по мобилизации, поскольку в нем четко не прописаны сроки военной службы, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Политик объяснил, что мобилизованные должны понимать, когда их демобилизуют, в противном случае это не будет их мотивировать нести службу.

Гончаренко обратил внимание на то, что в законопроекте говорится о 36 месяцах службы, однако есть сноска – по отдельному решению главы государства, которая «все убивает». Представитель партии «Европейская солидарность» отмечает, что в таком случае военные будут находиться на фронте «как господин решит».

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал «неприемлемые» нормы законопроекта по мобилизации, которые ко второму чтению ВРУ будут отменены.