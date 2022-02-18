Как информирует «НБН», в эфире ток-шоу «ГОРДОН», которое опубликовано на YouTube-канале «Дмитрий Гордон», семнадцатого февраля 2022 года, бывший глава украинской разведки прокомментировал информацию о якобы своем отсутствии в Украине.

В частности, он заявил, что в настоящее время находится в столице Украины. На уточняющий вопрос ведущей Алеси Бацман о том, где сейчас находится Василий Бурба, так как анонимные каналы в Телеграм в последние дни сообщали, что Бурба якобы покинул пределы Украинского государства, экс-глава ГУР, участвовавший в программе в режиме онлайн, ответил:

«Я нахожусь в столице Украины. Моя жена и дети тоже в Киеве».

Почему Бурба ушел из ГУР МО

Как известно, Василий Бурба занимал должность главы украинкой разведки на протяжении четырех лет (с 2016-го по 2020-й). Во время руководства ним ГУР, готовилась спецоперация по задержке бойцов российской ЧВК «Вагнер». В итоге Василий Бурба со скандалом покинул занимаемый пост, заявив, что вышестоящее руководство страны перенесло спецоперацию, что стало причиной ее полного провала.

Как известно, ранее Василий Бурба прокомментировал информацию о ликвидации таких главарей боевиков Донбасса, как Захарченко и Гиви. В частности, он рассказал, было ли это делом рук спецслужб Украинского государства.