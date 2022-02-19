Информацию передает «НБН», ссылаясь на Dialog.ua.

Людей просто свозят на границу с Россией и бросают там на произвол судьбы. Ни о каком обещанном «теплом приеме», тем более о 10 путинских тысячах и речи нет.

Старики, женщины с детьми с детьми не понимают, что их ждет дальше. Дальше двигаться они не могут, так как в пунктах временного пребывания нет мест.

«На границе с Россией в Ростовской области образовались огромные автомобильные пробки. Тем, кому повезло пересечь границу, не знают, что делать дальше: места в пунктах временного пребывания закончились, еды, туалетов, связи с родными и возможности вернуться назад у них нет», — жалуются «беженцы».

Люди в растерянности, некоторые из них рассказывают, что целые сутки провели на границе и боятся замерзнуть.

Комментируя эту ситуацию, российский политтехнолог Станислав Белковский

заявил, что такого поворота следовало ожидать. По его словам, люди, вывезенные из ОРДЛО, могут заменить в России мигрантов из Центральной Азии.

Ранее мы сообщали о том, что Россия на Донбассе создает условия для дальнейшей эскалации: пресс-центр ООС.