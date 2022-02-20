Информацию передает «НБН», ссылаясь на Slovodel.com.

Астролог Павел Глоба рассказал, кому из Зодиаков весна 2022 года принесет удачу и приятные перемены в жизни.

Овен

Овны, пожалуй, будут главными счастливчиками в весенний период. Для них откроются перспективы, которые повлекут за собой активное развитие бизнеса. Также их ожидают приятные перемены и в личной жизни. Особенно благоприятными будут дни с 10 по 20 марта.

Телец

Тельцов ожидает успех в финансовой сфере. У них появятся новые возможности для развития и выгодных вложений средств. Астролог советует обязательно ими воспользоваться, потому что это может еще больше укрепить материальное положение представителей этого знака Зодиака.

Рак

Раков также Глоба причислил к разряду везунчиков весеннего периода, для которых после неудачной зимы наступит белая полоса удач. Позитивные перемены их ждут как на работе, так и в семье.

Рыбы

Рыбы замыкают эту группу счастливчиков. Весной им придется расставить приоритеты в своей жизни и распределить силы на реализацию интересных проектов. И результат не заставит себя ждать. В личной жизни Рыб наступит идиллия.

Ранее мы сообщали о том, что астрологи назвали Зодиаков, которые чаще других становятся богатыми людьми.