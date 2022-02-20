Об этом сообщает Национальная полиция Украины на своем сайте, передает “НБН”.
Полицейским удалось установить, что стрельба возле автозаправочной станции произошла в результате конфликта двух компаний молодых людей. Предварительно удалось выяснить, что во время разбирательств один из участников спора применил травматическое оружие.
Сообщается, что инцидент произошел вчера вечером около 20:00 по местному времени.
Сообщается, что есть один пострадавший иностранец 29 лет. Личность не была названа. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и устанавливает все детали.
В связи с недавними масштабными кибератаками на украинские сайты, Национальная полиция открыла уголовное дело для расследования и выяснения подробностей. Перебои в работе онлайн-платформ не остались без внимания.
Обсуждение