Об этом сообщает Национальная полиция Украины на своем сайте, передает “НБН”.

Полицейским удалось установить, что стрельба возле автозаправочной станции произошла в результате конфликта двух компаний молодых людей. Предварительно удалось выяснить, что во время разбирательств один из участников спора применил травматическое оружие.

Сообщается, что инцидент произошел вчера вечером около 20:00 по местному времени.

Сообщается, что есть один пострадавший иностранец 29 лет. Личность не была названа. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и устанавливает все детали.

В связи с недавними масштабными кибератаками на украинские сайты, Национальная полиция открыла уголовное дело для расследования и выяснения подробностей. Перебои в работе онлайн-платформ не остались без внимания.