Как информирует «НБН», более детально об этом говорится в сообщении телеграм-канала «Легитимный».

Дословно из сообщения ресурса:

«Источник в Офисе Президента слил нам данные, что они получили информацию о том, что в стране в разных точках в одно и то же время могут появиться «зеленые человечки».

Также ресурс отмечает, что очередное срочное совещание в ОП, которые проходят на Банковой постоянно, в настоящее время касается военного кейса. Известно, что в ночное время было огромное количество обстрелов и боевых столкновений.

«Источники с обеих сторон подтвердили нам информацию, что все «готовятся». Только не указали к чему именно. Мы можем предположить, что к «наступлениям», — подытожил телеграм-канал.

Если взглянуть на ситуацию на территории Луганской и Донецкой областей, известно, что на протяжении минувших суток незаконные вооруженные формирования 80 раз открывали огонь по позициям ВСУ и населенным пунктам с применением для обстрелов запрещенного Минскими соглашениями вооружения.