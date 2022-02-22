Как информирует «НБН», о реакции олигарха проинформировал телеграм-канал Klymenko Time.

Ресурс сообщил, что на обострение на Донбассе внезапно отреагировал олигарх Ринат Ахметов. 16 февраля, в день, когда по данным западных СМИ должна была напасть РФ, как известно, бизнесмен был в Мариуполе. Но затем улетел в Женеву.

«Справедливости ради, эта первая публичная реакция среди украинских олигархов на происходящее», — реагирует на небезразличие бизнесмена телеграм-канал.

Также, согласно обнародованной информации, акцент в заявлении и релизе поставлен на то, что его компания SCM заплатила налогов наперед на 1 миллиард гривен.

Ресурс процитировал слова бизнесмена:

«Хочу подчеркнуть – какими бы страшными сценариями нас ни пугали, предприятия группы «СКМ» будут осуществлять все инвестиции, о которых мы говорили в планах на 2022 год. В том числе, в Мариуполе».

Также Ахметов призвал к единению. Мол, только максимальное единение при угрозе вторжения может помочь выжить стране. Говорит, что «помощь людям бизнес должен разделить с государством». Пообещал помогать через свой фонд «с эвакуацией, медикаментами, всем, что потребуется».

Ранее мы уже писали о том, кто из олигархов покинул территорию Украинского государства на фоне угрозы вторжения Российской Федерации в нашу страну.