По словам Щедрина, до конца последнего месяца зимы и в марте будет сохранятся холодная погода, однако уже в апреле наступит весеннее тепло, информирует «НБН» со ссылкой на «Телеграф».

Синоптик утверждает, что в последние дни зимы температура воздуха будет ночью колебаться от -4°C до +5°C и в светлое время суток достигнет 5-10°C. Прохладнее будет на севере Украины, там столбики термометров покажут от +2°C до -7°C.

Похожие погодные условия ожидают украинцев и в начале весны. С 16 марта в нашу страну нагрянут дожди и мокрый снег, однако уже через пять дней вернется тепло и солнечные дни.

Погодные «качели» произойдут и в апреле: в начале месяца будет похолодание, температура воздуха составит 6-12°C в дневное время и 2-4°C в темное время суток. С 5 апреля потеплеет от +15°C до +18°C, в западных и южных регионах термометры покажут 20-24°C тепла. Щедрин отметил, что в этот период ожидаются сильные ливни, грозы и шквалы. С 25 апреля пройдет волна похолодания, на смену которой придет потепление, которое сохранится до конца весны.

В то же время синоптик предупреждает, что в мае Украину ожидают опасные погодные «сюрпризы» в виде ливней, мощной грозы, граде, шквалах и смерчах в отдельных областях страны. Возможно сильные дожди продлятся и в первом месяце лета.

Отметим, что сегодня, 22 февраля, в некоторых регионах нашей страны пройдут дожди. Прогноз погоды в Украине сообщила синоптик Наталья Диденко.