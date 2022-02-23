Как информирует «НБН», собственным мнением Казанский поделился в Телеграм.

Он пишет, что Кремль готовится к масштабному наступлению на Донбасс. К такому выводу журналист пришел, исходя из прямого заявления Путина относительно того, что ОРДЛО было признано в границах всей Луганской и Донецкой областей. А значит, уже в самое ближайшее время Россия сможет попытаться отразить их силовым путем.

Казанский отмечает, что если такой сценарий будет воплощен в реальность, погибнут жители десятков городов, а территории, которые захватит Россия, окажутся в нищенской дыре, без будущего и шансов на нормальную жизнь.

Касательно Мариуполя, член украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что этот город точно исчезнет, как портовый, в случае силового захвата Россией Донбасса. И в таком случае, точно будут отменены все запланированные финансовые инвестиции, к примеру, обещанные «Метинвестом» в размере одного миллиарда долларов для строительства на комбинате Ильича. Десятки тысяч людей будут вынуждены покинуть этот город.

В свой черед военный эксперт Олег Жданов озвучил мнение, что полномасштабного вторжения в Украину не будет, однако локальные боевые действия на Донбассе будут продолжаться.