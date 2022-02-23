Социологи опрашивали украинцев с 1 по 12 февраля. Как оказалось, треть жителей нашей страны (34,3% респондентов) считают высокой угрозу полномасштабной войны со страной-оккупантом, информирует «НБН» со ссылкой на результаты опроса.

Из всех участников опроса 4,3% считают неизбежной угрозу боевых действий с соседней страной, 21,1% респондентов — небольшой, а 11,6% украинцев – маленькой. Что такой угрозы вообще нет считают 7,2% опрошенных, 21,4% затруднились с ответом на этот вопрос.

Также стало понятно, что 60,6% жителей Украины возлагают ответственность на россиян за напряженность между странами и рост угрозы полномасштабных военных действий. Лишь 24,6% граждан обвиняют в происходящем украинские власти.

Ранее фонд «Демократические инициативы» провел социальный опрос относительно того, что украинцы будут делать в случае наступления страны-агрессора. Исследователи выяснили, сколько жителей нашей страны намерены помогать ВСУ защищать родную землю.