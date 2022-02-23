Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на результаты опроса от группы «Рейтинг».

Украинцы рассказали, кому из политических деятелей нашей страны они доверяют. Опрос был проведен на фоне последних событий в Украине, в период с 11 по 18 февраля.

Итак, в середине февраля 41% опрошенных заявили, что они доверяют главе государства Владимиру Зеленскому, в то время как 57% — не доверяют.

Пятому президенту Украины Петру Порошенко доверяют 28% опрошенных, не доверяют – 70%. Также высокий рейтинг недоверия у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко – ей не доверяют 72% опрошенных, а доверяют – 26%.

Точное такое же количество опрошенных (72%) сказали, что не доверяют экс-премьеру Арсению Яценюку, а 24% — ему доверяют.

Значительно выше рейтинг доверия у экс-премьера Владимира Гройсмана. Ему доверяют 35% граждан нашей страны, а не доверяют – 55%.

Мэру столицы Виталию Кличко доверяют 34% украинцев, а рейтинг его недоверия составил 57%.

Больше всего украинцы не доверяют главному «радикалу» страны – Олегу Ляшко. Рейтинг недоверия лидера «Радикальной партии» — 76%.

Участниками данного исследования стали 4,8 тыс. украинцев. Опрос был проведен на фоне последних событий в стране, связанных с новыми военными угрозами со стороны России.

Ранее один из опросов показал, что будут делать украинцы в случае военной атаки РФ.