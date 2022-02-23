Об этом он рассказал в студии «24 Канала», передает «НБН».

По словам Михаила Макарука, на фоне эскалации ситуации на Донбассе противник начал применять методы психологического воздействия на украинских защитников.

«Это непосредственно среда деятельности сил информационно-психологических операций ВС РФ. Осуществляется она с помощью новейших комплексов радио-электронной разведки или радио-электронной борьбы, когда делается пеленг мобильных устройств связи и с ними соответствующего текста идут смс-ки», — сказал он.

Волонтер ответил, что противник уже прибегал к подобным действиям в 2014-2015 годах. По словам Макарука, сейчас Россия рассылает смс-страшилки «о величии своей армии».

Он отметил, что вышеупомянутые сообщения приходили военным 54-й отдельной механизированной бригады им. Петра Мазепы.

Ранее появилась информация о ситуации на передовой за 23 февраля.