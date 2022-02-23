Сводка за прошедшие сутки традиционно появилась на Facebook-странице Операции объединенных сил, информирует «НБН». Наемники РФ открывали огонь в таких направлениях:

Счастье (восемь раз), Мариуполь, Муратово, Кряковка, Гнутово, Широкине (трижды), Травневое, Красногоровка (дважды), Лобачево, Марьинка (дважды), Водяное (пять раз), Богдановка, Желтое (трижды), Трехизбенка (дважды), Новотроицкое (десять раз), Старогнатовка (девять раз), Верхнеторецкое (дважды), Гранитное (четыре раза), Пивденное, Пески, Николаевка, Чермалык (трижды), Зайцево (дважды), Новолуганское (дважды), Станицу Луганскую (трижды), Нью-Йорк, Новоселовку, Майорск, Лопаскино (дважды), Крымское (шесть раз), Шумы, Сизое, Причепиловка, Новозвановка (дважды), Троицкое, Опытное (дважды), Ореховое, Попасная (дважды), Каменка.

Террористы «ЛДНР» обстреливали позиции ВСУ с применением БМ-21 «Град», танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, артиллерии калибра 122 мм и 152 мм, противотанковых пушек МТ-12, ручных противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых комплексов, подствольных гранатометов.

В результате атаки российских наемников один защитник Украины получил осколочные ранения не совместимые с жизнью, пятеро воинов получили боевые травмы, еще один военный госпитализирован с ранением.

В среду, 23 февраля, оккупанты также совершили атаку на позиции ВС Украины, ударив по ним 15 раз, 14 из которых тяжелым вооружением. Под огонь террористов попали Новотошковское, Золотое, Попасная, Пивденное, Светлодарск и Богдановка.

Наемники РФ применили БМ-21 «Град», артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, стрелковое оружие. К счастью, эти атаки обошлись без потерь для нашей армии.

Напомним, что россияне ввели на территорию ОРДЛО своих «миротворцев», о чем сообщают СМИ. В то же время в Кремле опровергают соответствующую информацию. Спикер Путина Дмитрий Песков сделал заявление относительно ВС РФ в «ЛДНР».