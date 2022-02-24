Государственная служба по чрезвычайным ситуациям напомнила украинцам план действий, которого нужно придерживаться после того, как прозвучит тревожный сигнал. Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу ведомства.

В ГСЧС рассказали, что звуки сирен, прерывистые гудки предприятий или громкоговорителя, которые длятся на протяжении нескольких минут – сигнал «внимание всем». После этого нужно сделать три основных действия.

Обязательно включите радио или телеканалы, по ним будет передана информация на протяжении пяти минут после тревожного сигнала. Внимательно прослушайте сообщение и действуйте согласно полученной инструкции. Не выключайте радио или телевидение, поскольку могут поступить новые сообщения.

Напомним, что ВСУ призывают украинцев доверять информации, которая распространяется от представителей власти, государственных учреждений и проверенных источников. В Сети появился фейковый документ об эвакуации больниц и органов власти.