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Что еще запретили

Запрещено уполномоченным учреждениям осуществлять какие-либо валютные операции:

— с использованием российских и белорусских рублей;

— участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь;

— для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь;

— определен порядок проведения ежедневных операций по покупке долларов США Национальным банком Украины у банков;

— предоставлено право банкам осуществлять продажу клиентам иностранной валюты за счет собственной валютной позиции для выполнения этими клиентами собственных обязательств по кредитным договорам (включая проценты) перед банками;

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