Информацию передает «НБН», ссылаясь на Вank.gov.ua.

В частности, данным документом предусмотрено, что все отделения банков должны обеспечить бесперебойную работу с учетом ограничений, определенных данным Постановлением, и соблюдении условий, при которых отсутствует угроза жизни и здоровью людей.

Также Нацбанк приостановил работу валютного рынка Украины, кроме операций покупки иностранной валюты банками у клиентов, и зафиксировал официальный курс валют по состоянию на 24 февраля 2022 года.

По указанию Нацбанка, все банкоматы должны без ограничений подкрепляться наличными деньгами.

Что касается безналичных расчетов, то также должны проводиться без ограничений.

Также в бесперебойном режиме должен быть обеспечен доступ клиентов к сейфовым ящикам.

Кроме того, НБУ будет осуществлять бланковое рефинансирование для поддержания ликвидности банков без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год;

Ранее мы сообщали о том, что Нацбанк Украины запретил валютные операции с российским и белорусским рублем.