Украинские воины, защитники нашей страны продолжают брать в плен российских захватчиков, которых Путин послал в нашу страну на верную смерть. Причем их показания становятся все более и более интересными.

Как информирует «НБН», на Febspot-канале UkraineWillWin было опубликовано видео, на котором запечатлено, как в Харькове украинские военные допрашивают сразу троих россиян, которые сдались в плен.

В частности, один из них заявил:

«Изначально нам говорили, что прибыли на учения. Когда уже закинули на передовую, люди сильно деморализованы, и никто не хотел идти. Но нам сказали, что мы будем врагами народа. И так как сейчас военное время, то мы вообще можем быть расстрелянными. И нас стали закидывать как пушечное мясо. Большая часть наших людей не хотят войны».

Еще один из военнопленных россиян во время допроса сказал:

«Слава Украине! Героям слава! Львову привет!».

Изв всего вышесказанного можно сделать только один вывод – российские оккупанты реально в панике, они напуганы, мотивации воевать в Украине у них нет. Это значит, что победа будет без сомнений за нашей страной.