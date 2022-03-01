Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление секретаря координационного органа при президенте Украины по вопросам нацбезопасности Алексея Данилова в эфире «Украина 24», кадыровская группа, отправленная в Киев для уничтожения Зеленского, была уничтожена.

Дословно из заявления Данилова:

«Спецоперация, которая должна была быть проведена бойцами Кадырова, нам хорошо уже известна. Представители ФСБ нам передали всю информацию. Именно те из них, которые не захотели принимать участие в этой кровавой войне. Та группа из кадыровцев, которая отправлялась для ликвидации лидера Украины, уже уничтожена».

Также он добавил, что кадыровцы, которым была поставлена задача ликвидировать Зеленского, были разделены на две группы. Одна из них была уничтожена Гостомеле, а другая – сейчас находится под тщательным прицелом.

Напоследок Данилов добавил, что никто и никому нашего президента отдавать не собирается. Ведь это наша земля. Секретарь СНБО посоветовал врагам уходить отсюда.

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