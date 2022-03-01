Об этом сообщает Новый Канал на своем фейсбуке, передает “НБН”.

В связи с распространением фейков, отрицанием правдивой информации со стороны России по поводу военного вторжения в Украину, МВД разблокировало “Вконтакте” и “Одноклассники”, ранее недоступные на нашей территории.

“Они разблокированы для того, чтобы миллионы украинцев смогли вести ответную информационно-психологическую войну против путинского режима”, — сообщает Антон Геращенко.

Он призвал украинцев воспользоваться возможностью и открыть глаза россиянам, показать наши реалии и уничтожить кремлевскую пропаганду, публикуя реальные фото и правдивые новости.



Антон Геращенко также поделился мнением о необходимости смотреть украинские телеканалы россиянам для подрыва авторитета Путина.