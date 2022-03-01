На своей Facebook-странице чиновник дал советы соотечественникам, как обеспечить гражданам Российской Федерации доступ к украинским ТВ-каналам, информирует «НБН».

Геращенко отметил, что недостаточно рассылать электронные письма и звонить в Россию, необходимо заставить жителей РФ смотреть украинское телевидение через YouTube.

Для этого советник министра внутренних дел предлагает рекламировать наши телеканалы на российской территории с помощью интернет-рекламы и рассылки электронных сообщений с призывом перейти по ссылке, которая ведет на ТВ-канал нашей страны.

По словам Геращенко, каждый из нас может взять ссылки на YouTube отечественных телеканалов и любым способом распространять их через интернет в России. Такие действия дадут возможность россиянам массово подписываться на украинские YouTube-каналы, что приблизит подрыв режима Путина.

Ранее с громким призывом к россиянам восстать против Владимира Путина обратился экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Политик рассказал, что нужно сделать гражданам РФ со своим президентом, чтобы жить достойно.