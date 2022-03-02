Информацию передает «НБН», ссылаясь на Вank.gov.ua.

Так, с 1 марта 2022 снят полный запрет на выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, при этом установлено ограничение в размере не превышающем 30 000 гривен в день.

Кроме того, определено:

— снятие валюты со счетов предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) правительства и на основании отдельных разрешений НБУ будет осуществляться без ограничений;

— снятие наличной валюты в филиалах и отделениях банков, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации Россией, будет производиться в пределах остатка средств на счете при их наличии. Решение о выдаче средств будет приниматься руководителем филиала или отделения банка;

— предусмотрена возможность использования платежных карт за рубежом для расчетов и обналичивания;

— ЗАПРЕЩЕНО зачислять средства на счета клиентов-физлиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных участниками международных платежных систем, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

В то же время подчеркиваем, что НБУ с момента внедрения военного положения не вводил никаких ограничений на безналичные расчеты, в том числе за границей.

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