Глава Польши не верит в то, что войска страны-агрессора нападут на какое-либо государство Североатлантического Альянса, поскольку в НАТО будут готовы к этому, информирует «НБН» со ссылкой на издание Fakt.

По словам политика, государство-террорист не вторгнется на территорию военно-политического блока, при условии, что члены организации будут сильными. Дуда отметил, что нападают на слабых и на тех, кого можно легко победить.

Президент добавил, что, если бы глава Кремля Владимир Путин знал, что ждет его и его оккупационные силы в Украине, он бы не стал атаковать соседнее государство.

В то же время в Литве считают возможным сценарий внезапного нападения российских войск на территорию Альянса. Руководитель Министерства иностранных дел страны заявил, что НАТО не может ждать повторения сценария Перл-Харбора.