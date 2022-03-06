Как информирует «НБН», в ответе на письмо «Экономической правды» Ринат Ахметов публично назвал Российскую Федерацию государством-агрессором. Более того, он добавил, что Путин является военным преступником.

Дословно из ответа бизнесмена:

«Российская Федерация – это государство-агрессор. Владимир Путин – это военный преступник. Ведь наша страна, Украина, всегда была мирным государством, и она никогда не нападала. Но сегодня мы видим, как у нас разрушаются поселки, города. Мы видим, как уничтожается инфраструктура, как гибнут и страдают мирные граждане».

Также Ринат Леонидович добавил, что он разорвал все свои контакты с российским бизнесом.

На вопрос издания о том, помогает ли бизнесмен армии Украины, Ринат Ахметов ответил, что он оказывает помощь «украинской армии, стране, чтобы была возможность защитить суверенитет нашего государства и одержать победу, чтобы украинцы смогли выстоять и выжить».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в настоящее время между США и Польшей проводятся консультации относительно возможности поставок в Украину истребителей.