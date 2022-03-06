Как информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки», представитель украинского посольства в Вашингтоне заявил, что три тысячи американских ветеранов желают воевать в качестве добровольцев за Украину.

Отмечается, что на призыв Украинского государства присоединиться к службе в международном батальоне отозвались три тысячи американских военных из числа ветеранов. Это поможет Киеву противостоять силам вторжения Российской Федерации.

Стоит отметить, что в большей степени среди добровольцев выходцы из Грузии и Беларуси. Но также в их числе есть и граждане Соединенных Штатов Америки, которые проходили войну в Боснии, Ираке, а также иных горячих точках мира.

Как известно, в настоящее время польская и американская стороны обсуждают возможность поставок Украине боевых самолетов (истребителей).