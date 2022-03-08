Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на данные опроса, которые обнародовал «Институт когнитивного моделирования».

Почти 78% граждан Украины верят, что победа в войне с РФ будет за нами.

Кроме того, социологи отметили, что в военное время значительно вырос рейтинг президента, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского. Сейчас главе государства доверяют 75% граждан. А его действия в условиях войны поддерживают почти 80% украинцев.

Также опрос показал, что украинцы активно помогают ВСУ и Силам территориальной обороны. Более 75% украинцев сказали, что они всеми возможными для них способами уже помогли нашей армии и бойцам территориальной обороны.

Участниками опроса стали 2 тыс. украинцев разного возраста. Исследование проводилось в разных уголках Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Ранее Тимошенко рассказала, что приблизит победу Украины в войне с Россией.