Об этом она заявила в эфире телеканала «Рада», видео доступно на Facebook-странице Юлии Владимировны, передает «НБН».

Экс-премьер, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко сказала, что еще пару дней назад она считала, что закрытие неба над Украиной НАТО – это почти нереально. Но сейчас она считает, что это может случиться.

«После того, как вся Украина начала требовать закрыть небо. После того, как ключевые страны прислушались к своим гражданам, которые требуют от своих лидеров и парламентов закрыть небо над Украиной», — сказала лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко отметила, что согласно опросу, проведенному в США, более 70% американцев выступают за то, чтобы их государство и страны-союзники закрыли небо над Украиной.

«Мы должны с вами понимать, что закрыть небо над Украиной – это означает победить в войне. Вот цена этого вопроса. Это не только победа, но и сохранение жизней сотни украинцев», — сказала народная избранница.

Политик добавила, что она каждый день общается с западными политиками по поводу закрытия неба над Украиной.

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