Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

Певец Святослав Вакарчук приехал в Николаев. Здесь он встретился с главой Николаевской ОГА Виталием Кимом, который стал настоящей «звездой» интернета с начала российско-украинской войны.

Ким сообщил, что популярный артист приехал морально поддержать бойцов. Вакарчуку дали оружие – он отправится к военнослужащим на передовую.

Вакарчук в свою очередь пошутил, что для него большая честь быть знакомым с «голливудским актером» Кимом.

«Поговаривают, что Чак Норрис звонит к вам за советами», — пошутил певец.

Артист отметил, что Николаев – это город-герой. И для него большая честь посетить город, который мужественно дает отпор российским захватчикам.

«Правда за нами. Мы победим», — сказал он.

Ким добавил, что артист посетит военнослужащих на передовой, а также поедет поддержать раненных бойцов, которые находятся в больнице.

«Молодец, приехал на передовую», — констатировал Ким.

К слову, недавно Вакарчук пополнил ряды Сил территориальной обороны во Львове.

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