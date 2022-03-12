Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на пресс-конференцию президента Зеленского для иностранных СМИ.

Около 1300 украинских военнослужащих погибли с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Напомним, Россия начала полномасштабную войну с Украиной, 24 февраля.

Впервые военные потери Украины на 17-й день российско-украинской войны озвучил Верховный Главнокомандующий, президент Владимир Зеленский. О том, сколько защитников потеряла Украина, глава государства рассказал во время встречи с иностранными журналистами.

«Мы потеряли около 1300 военных», — сказал президент.

Стоит отметить, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины регулярно сообщает о потерях противников. Согласно последним данным, российские оккупанты уже потеряли 12 тыс. своих солдат. Кроме того, путинские войска продолжают терять военную технику. ВСУ уничтожают танки, самолеты, артиллерийские системы, беспилотники и другую вражескую технику.

Ранее о российских оккупантах резко высказалась жительница Гостомеля, у которой русские корни.