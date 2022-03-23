Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало аудиозапись с участием любимчика Путина, который руководит блокадой Мариуполя. Мизинцев отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр и руководит ударами оккупантов по городу, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Военный преступник не стесняется в выражениях, когда идет речь о его военнослужащих, демонстрируя то, что он не считает солдат РФ людьми. Мизинцев называет своих подчиненных «ублюдками», «мразями», «гаденышами», «рожами вонючими». Кроме того, он прибегает к использованию жестоких наказаний, если солдаты его не слушаются.

Высказывания российского генерала демонстрирует истинное отношение руководства ВС РФ к своим военным, которые для них человеческий ресурс, рабы и пушечное мясо, которыми оно распоряжается по своему усмотрению.

В то же время российские солдаты открыто выражают ненависть к своему государству и властям РФ. СБУ обнародовала телефонный разговор оккупанта, который осознал, что его безжалостно бросили в котел войны в Украине.