Далее, как сообщает «НБН», бойкот России объявили чешские пивоварни: Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard. Хотя для Чехии РФ — 3 по величине экспортный рынок.

Поставки продукции также прекратили французская компания Pernod Ricard (марки Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, Beefeater и Absolut), британская Diageo (виски Johnnie Walker и White Horse, ром Captain Morgan, пиво Guinness, водка Smirnoff), датская Carlsberg Group. Кроме того, ЕС запретил ввозить в РФ алкоголь дороже €300.

Крепкий алкоголь

С полок российских магазинов в большинстве своем плавно пропадут зарубежные крепкие напитки всех крупных брендов. Оставшиеся сильно подорожают из-за падения рубля и проблем с логистикой.

Эксперты уверены, что выстоит русская водка (ее на рынке 98%), в которой импортные компоненты сведены практически к нулю. Будет, что налить за упокой российской экономики и на могилку ей поставить. Серьезного подорожания водки не предвидится.

Пиво

Большая часть российского рынка поделена между 3 глобальными пивоваренными компаниями, корни которых находятся в «недружественных» РФ странах: Anheuser Busch InBev (2 штаб-квартиры, в США и Норвегии), Carlsberg и голландская Heineken. На троих они производят более 70% пива на рынке, при этом российский потребитель видит на полках местных магазинов 95% продукции отечественного производства.

Компании Carlsberg и Heineken не уйдут полностью, но прекратят производство и продажу одноименных сортов пива. Заводы Heineken продолжат работать, разливая «Охоту», «Три медведя», «Окское». Принадлежащая Carlsberg «Балтика» тоже останется. Однако компания остановила экспорт и инвестиции.

Региональные производители есть, но хмелевая промышленность в РФ совсем не развита. Хмель в основном закупается за рубежом. Есть производство в Чувашии, Липецкой, Ивановской областях, на Алтае, но этого мало для обеспечения всей страны. Придется брать в Китае.

Вино

РФ обеспечивает им себя на 33%, остальное — импорт. Виноделием обычно занимаются фермеры, которые вряд ли будут вводить ограничения на поставки своей продукции во имя политики. Если все же импортные напитки уйдут с полок, заменить их российскими не получится — местных производителей столько попросту нет.

Вина в РФ завозятся из Франции, Италии, Испании, Германии — они будут пропадать из-за санкций. Сохранятся грузинские и армянские. Ведется поиск новых поставщиков из Чили, Аргентины, ЮАР. На полках уже стало меньше вин нижнего и среднего ценового сегмента. Стоимость поднялась на 10-20%.

По оценкам аналитиков, импорт алкоголя в РФ прошлом году был избыточным, поэтому на складах ретейлеров, скорее всего, есть запас на 2-3 месяца. Часть продукции застряла на границах. В странах Балтии выстроились очереди из фур, везущих в РФ товары из Европы. Когда доедут, явно будут продаваться по новым ценам. Все острее становится вопрос: пить или не пить?

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