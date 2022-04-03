Как информирует «НБН», издание «Общественное Одесса» со ссылкой на ОК «Юг», пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Одесса была атакована врагом. Были нанесены удары с воздуха. В некоторых районах в результате были зафиксированы пожары. Определенную часть ракет удалось сбить украинским ПВО. Рекомендуем закрыть окна – ОК «Юг».

Кроме того, в городе можно увидеть два очага возгорания, а также сильный дым. Сергей Братчук призвал горожан не препятствовать работать соответствующим службам.

Спикер Одесской военной администрации добавил:

«Благодарю наши силы ПВО и ГСЧС».

Также в Сети были опубликованы несколько фотографий из Одессы, по которой с воздуха ударили российские оккупанты.

Фото: Общественная Одесса

Фото: Общественная Одесса

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