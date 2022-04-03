Как информирует «НБН», издание «Общественное Одесса» со ссылкой на ОК «Юг», пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Дословно из обнародованного сообщения:
«Одесса была атакована врагом. Были нанесены удары с воздуха. В некоторых районах в результате были зафиксированы пожары. Определенную часть ракет удалось сбить украинским ПВО. Рекомендуем закрыть окна – ОК «Юг».
Кроме того, в городе можно увидеть два очага возгорания, а также сильный дым. Сергей Братчук призвал горожан не препятствовать работать соответствующим службам.
Спикер Одесской военной администрации добавил:
«Благодарю наши силы ПВО и ГСЧС».
Также в Сети были опубликованы несколько фотографий из Одессы, по которой с воздуха ударили российские оккупанты.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович оценил шансы российских войск захватить украинский Донбасс.
Обсуждение