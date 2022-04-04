Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Час Чернігівський».

На Черниговщине в населенном пункте Ягодное российские оккупанты месяц удерживали жителей села в подвале школы, где не было света и медикаментов. Заложниками российских захватчиков стали почти 400 людей. Оккупанты загнали в подвал и взрослых и детей, среди которых были и младенцы. Жители населенного пункта рассказали о том, что им пришлось пережить.

По словам местных жителей, оккупанты выпускали людей, когда им хотелось.

«Они выпускали на улицу, но если им что-то не понравилось, то загоняли людей», — поведал мужчина об ужасах оккупации.

По словам одной из жительниц, бывало, что российские оккупанты пьяные заходили к людям в повал.

«Зашел, передернул затвор автомата и сказал: «здесь можно пострелять?»», — поведала женщина.

По словам людей, когда путинские войска поняли, что скоро в населенный пункт зайдут ВСУ, они закрыли людей в подвале.

«Они нас загнали и закрыли», — говорят люди.

Несмотря на все ужасы оккупации, люди не сломались. Часами сидя в подвале, дети писали на стенах подвала текст гимна Украины.

Рассказ жителей Черниговской области можно посмотреть здесь:

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