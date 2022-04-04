Жданов рассказал, что кремлевский диктатор потребовал от Герасимова завершить «спецоперацию» до 9 мая, но из-за провала армии РФ в Украине, военное руководство решило сконцентрироваться лишь на одном направлении в надежде на хоть какие-то результаты к этой дате, информирует «НБН» со ссылкой на «Украина 24».

По словам эксперта, существует информация о том, что глава Генштаба страны-агрессора поклялся своей карьерой, что он выполнит поставленную задачу.

Жданов отметил, что россияне будут сосредоточены на одном направлении и попытаются там удержать успех. Он предположил, что захватчики могут двигаться к административным границам или развивать направление на Харьков из Луганской области. В любом случае, они будут это преподносить как «победу» и «достигнутую цель спецоперации».

По мнению военного эксперта, если армия Украины отобьет все атаки врага, мы войдем в третий этап боевых действий, когда наши защитники будут постепенно и планомерно устраивать разгром вооруженных сил РФ.

Советник ОПУ Алексей Арестович также сообщил о том, что Генштаб РФ пообещал Путину захватить Донбасс. Он объяснил, есть ли у армии России силы осуществить полный захват этого региона в «подарок» кремлевскому диктатору к 9 мая.