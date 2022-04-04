Как информирует «НБН», в твиттере посольства США в Украине говорится следующее:

«Все те картины из Бучи, а также других районов, которые были покинуты войсками Путина, реально ужасающие. Американское правительство стремится к ответственности, применяя все доступные нам инструменты. Молчать мы не можем. Весь мир должен быть в курсе того, что произошло. Мы должны действовать всегда».

Стоит отметить, что после увиденных зверств, которые российские войска осуществляли в Буче, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил весьма жесткое обращение к лидерам стран Европейского Союза.

На эти ужасающие события также уже отреагировал глава Европейского Совета Шарль Мишель.