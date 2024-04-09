В эфире телеканала «Эспрессо» военнослужащий сообщил, что на Бахмутском направлении, непосредственно в районе Часового Яра ситуация остается очень сложной, российские захватчики прибегают к использованию различных тактик, информирует «НБН».

По словам Кожубенко, если у врага не получаются лобовые атаки, он применяет отворотные маневры на флангах, а после наносит основной удар в лоб. Помимо этого, оккупанты осуществляют комбинированные обстрелы, используя авиацию, артиллерию и FPV-дроны.

Офицер подчеркнул, что доминирование «второй армии мира» в воздухе – очень большая проблем для Сил обороны. Защитники уже научились воевать с БПЛА и артиллерией.

Однако у авиационных бомб очень высокая пробивная способность и спрятаться от этих снарядов фактически нереально. Поэтому враг активно использует КАБы и ФАБы для прицельного уничтожения украинских позиций.

Напомним, спикер ВС ВСУ Илья Евлаш рассказал, как Украина может эффективно защититься от атак армии Путина КАБами.