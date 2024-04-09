Следственный комитет государства-террориста обвиняет высокопоставленные лица стран-членов Североатлантического Альянса, в частности США, в «финансировании терроризма», информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

В СК РФ заявили, что якобы денежные средства от чиновников НАТО поступали через коммерческие организации, в частности украинскую компанию Burisma Holdings.

В Москве утверждают, что эти финансы в течении нескольких последних лет использовались для осуществления терактов на территории страны-агрессора и за ее пределами. Целью этих нападений, как заявили в Следственном комитете, является «устранение видных политических, общественных деятелей», а также «нанесение экономического ущерба».

Ранее в МИД России заявили, что Запад переложил на ИГИЛ ответственность за теракт в Подмосковье, чтобы снять вину с Украины и ее союзников.