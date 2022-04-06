Эксперт рассказал, что за мегаломанией россиян (бред величия) стоит глубоко скрытый комплекс неполноценности. Они никак не могут понять, как после побед над Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером они живут хуже, чем граждане Франции и Германии, информирует «НБН» со ссылкой на «НВ».

Грицак объяснил, что за реальным кремлевским диктатором стоит «коллективный Путин» россиян, который периодически повторяется. По его словам, в России за последние 200 лет периоды либерализации сменялись периодами репрессий, такой феномен имеет название «русский маятник». По этой причине российский народ так и не смог сформировать гражданское общество, оставаясь «вассалами с низким доверием и солидарностью».

Историк отметил, что даже в периоды демократизации российское руководство имели недружественный взгляд на украинский вопрос. Он напомнил, как во времена либеральных реформ Александра II дважды запрещали украинский язык, а в советский период Михаил Горбачев уверял, что сами украинцы против того, чтобы дети учили украинский язык.

Грицак добавил, что россияне считают свою страну «отдельной цивилизацией», для которой «не писаны западные правила». По этой причине жители РФ готовы страдать сами и обрекать на страдания своих соседей, доказывая миру свое «величие».

В то же время Илья Куса утверждает, что не стоит ожидать от граждан РФ разочарования в кремлевском диктаторе. Эксперт объяснил, почему большая часть российского народа продолжит доверять Путину.