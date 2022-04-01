Куса не сомневается, что санкции Запада против Российской Федерации затронут незначительную часть россиян, большинство населения страны продолжит жить так, как и вторжения армии Путина в Украину, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Эксперт отмечает, что около 60-65% граждан РФ живут в условиях, которые не зависят от экономической системы Запада. Большая часть населения страны-оккупанта получает социальные выплаты от государства, поэтому санкционный удар их заденет минимально, возможно окажет влияние только дефицит товаров.

По словам Кусы, центр доверия к власти у россиян в лице кремлевского диктатора Владимира Путина, правительство для них значения не имеет. Он добавил, что на сегодня не видит индикаторов, которые будут свидетельствовать о том, что россияне разочарованы в своем президенте.

Утверждает, что потоки гробов солдат РФ из Украины не сподвигнет россиян на протесты против действий Путина правозащитник Сергей Кривенко. Он объяснил, почему в нынешних реалиях страны-агрессора не стоит ожидать переворот, устроенный гражданами России.